Reagerer på trusler og hets mot Vefas-ansatte: – Dette er ikke greit

Onsdag fortalte Altaposten hvordan ansatte ved avfallsanlegget til Vefas på Stengelsmoen utsettes for hets, trusler og blir spyttet på av sinte kunder. Dette har sitt utgangspunkt i at det er gratis å levere vanlig hage- og husholdningsavfall, mens det er kilopris for bygge- og rivningsavfall. Enkelte har reagert negativt etter at ordningen med gratis levering ble innført 1. januar i år.