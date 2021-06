Ny lokal smittevernsforskrift

nyheter

Formannskapet har enstemmig vedtatt ny lokal forskrift som gir begrensninger i antall deltakere på arrangement i Alta kommune, etter Smittevernloven §4-1. Dette skriver Alta kommune i en pressemelding.

Det ikke tillatt å gjennomføre private sammenkomster på offentlig sted med flere enn 10 deltakere i kommunen.

Kommuneoverlegene har anbefalt vedtak om forskrift og her er et utdrag av deres begrunnelse:

«Erfaringen vi har til nå, viser at smittespredningen i hovedsak skjer innendørs, på fester. Smittesporing viser også at det er veldig vanskelig å få oversikt over hvem som har vært med på disse festene. Ut fra en vurdering av forholdsmessighet og nødvendighet, vil derfor et forbud mot uorganiserte fester være det mest effektive for å slå ned smitten.

Administrasjonen konstaterer at de generelle anbefalingene om å følge smittevernregler og tidligere forskrifter med anbefalinger ikke har fungert i tilstrekkelig grad. Mange venter for lenge med å teste seg, og tar ikke nok hensyn til symptomer de har. Dermed sprer smitten seg raskt, og det er nå muterte virusvarianter som avdekkes blant de smittede. Det kan likevel være mulig å begrense videre smitte hvis vi handler raskt.

Når det gjelder varighet, vurderes det som nødvendig å la fest-forbudet virke over to helger, for å oppnå ønsket effekt. Formannskapet vil da vurdere forskriften på nytt om 14 dager.»

Alta kommune skriver at vurderingen er gjort ut fra situasjonen slik den er onsdag 9. juni.

– De siste 2 ukene er det påvist 22 tilfeller av covid-19, hvorav 15 de siste 7 dagene. Ca. 200 personer er satt i karantene. Alta kommune er nå på risikonivå 3 i Folkehelseinstituttets risikoklassifisering. På dette nivået er smitten økende, det er fare for rask akselerasjon av smitten, og kapasitet for smittesporing og testing er under press.

Det er nå igjen oppstått en smittesituasjon i Alta som gjør at Kommuneoverlegen vurderer det som nødvendig å innføre tiltak som er strengere enn de nasjonale anbefalingene.

