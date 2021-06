– Det kvenske folk har mistet en stjerne

nyheter

Onsdag ble Heidi Nilima Monsen fulgt til graven av familie og venner, fra Elvebakken Kirke. Hun døde 31. mai etter lengre tids kreftsykdom.

43-åringens kjærlighet for farger, liv og glede gikk hånd i hånd med sorgen under begravelsen, der fargesprakende bårebuketter og kranser fylte midtgangen og omga en knallrosa kiste mens bilder av og sitater fra henne ble vist på veggen ved altertavla.

Levende og livsbejaende

Heidis mor Grete Alise tok farvel med sin datter gjennom sin minnetale. Ordene hun brukte om datteren ga gjenklang hos de som fulgte begravelsen.

– Heidi var levende, livsbejaende, kreativ, humoristisk, klok, smart, flink, strukturert, kunstnerisk, en virkelig god skribent, en fantastisk fotograf som så flotte motiver, og hun var omså hvor mye mangfoldig, sa mora stolt om Heidi.

Hun delte av historier fra barndommen og inn i voksenlivet, og ga de som fulgte begravelsen fysisk og digitalt et innblikk i hendelser som var med på å forme 43-åringen.

Heidi fikk gjennom sin utadvente og direkte væremåte lett kontakt med folk, moren mimret blant annet om da Heidi kjøpte to kaffekopper og satte seg ned med statsminister Erna Solberg, da sistnevnte var her på kafébesøk for å møte folk i Alta.

– Hun begynte bare å prate til Erna på Heidi-vis. Hun foreslo at hun kunne være stand-in for Erna, dersom hun trengte litt avløsning. Heidi viste henne bilde av henne selv etter første kreftperiode hvor hun hadde på seg parykk med cirka Erna-sveis. De var ikke helt ulike. Joda, Erna skulle tenke på det, sa Grete Alise etterfulgt av lett latter.

Avgjørende rolle

43-åringen har betydd mye for mange, noe som ikke minst kom til uttrykk i den felles minnetalen til tidligere leder Hilja Huru og nåværende leder Kai Petter Johansen i Norske Kveners Forbund.

Huru fortalte at hun møtte Heidi i en tid der det kvenske nesten var usynlig, utenfor kvenske miljø. På ti år har dette snudd radikalt.

– Siden vårt første møte har vi i hver vår rolle vært med på det som er blitt en transformasjon av det kvenske samfunnet og et løft for kvenene. I denne prosessen har Heidi hatt en helt avgjørende rolle, sa Huru, og siktet blant annet til at det var Heidi som hadde ideen til og sørget for at den første kvenske nyttårstalen ble filmet og lagt ut digitalt.

Ideen ble tatt videre av NRK, som nå sender den kvenske nyttårstalen på sine flater.

Humor og alvor

Også gjennom jobben i den kvenske avisa Ruijan Kaiku har hun både som journalist og redaktør stått på for det kvenske. Redaktørstillingen hadde hun til hun måtte trappe ned for å kjempe sitt første slag i kampen mot kreften. Hun vant slaget, og kunne ta løs på oppgaven igjen. I samarbeid med Radio Alta skapte hun som journalist Ruijan Radio, et ukentlig radioprogram som ifølge de to kven-lederne betyr mye.

– Da NRK la ned sin kvensending, hva gjorde Heidi? Hun startet opp Ruijan Radio, et kvensk humor- og satireprogram, med kvenske vitser, ølbrygging og veldig lavterskel kvenskopplæring, mintes Huru.

Med den mer seriøse hatten på hodet, som journalist for Ruijan Kaiku, gjorde «den kvenske kleggen» sitt for å å belyse urettferdigheten som det kvenske folk møter også i dag.

– Dyktig, saklig, grundig, modig, balansert, initiativrik. Hun har vært sentral i å bygge opp det moderne kvenske samfunnet, sa Huru.

– Hun sto opp for de svake og for de som ikke har en stemme. Og hun uttrykte ofte at hun var en «stolt kven», sa Kai Petter Johansen.

– Hun var sympatisk og levende opptatt av folk rundt seg, og samtidig åpen om egen helse og egne utfordringer. Hun delte av hvordan det er å leve med kreft, og vi fikk oppleve hvordan det er å møtes med fordommer og kunnskapsmangel, holdninger som lever i beste velgående i dag. Men med kloke ord og positiv holdning viste hun oss alle at livet er verdt å leve, sa Kai Petter.

– Det kvenske folk har mistet en stjerne, en ressurs og en kraft. Savnet etter deg er stort, het det fra de to kven-lederne.

Opptaket fra begravelsen finner du her.