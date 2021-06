Har stengt dørene og vasker ned etter smitte

nyheter

Mandag kveld meldte Alta kommune om to nye personer som har testet positivt for covid-19, med ukjent smittevei, tirsdag er dette økt til fire. Kommunen ba mandag kveld personer som har vært innom Esso i Bukta mandag 31. mai, tirsdag 1. juni eller onsdag 2. juni om å være oppmerksomme på symptomer.

Mikael Jakobsen driver stasjonen i Bukta, og han forteller at de nå med høy sannsynlighet vil leie inn et utenforstående firma for å vaske ned stasjonen. Jakobsen er en av to ansatte på stasjonen som har fått påvist smitte. Selv fikk Jakobsen påvist smitte tirsdag. Stasjonen ble stengt mandag.

– Hvor lenge vi holder stengt vet vi ikke. Alle ansatte har vært nærkontakt via enten meg, eller den andre smittede ansatte, forklarer Jakobsen.

Han tok nylig over driften av stasjonen og synes det er trasig å bli rammet av korona på denne måten.

– Dette er ikke noe man har lyst til. Vi har hatt stengt siden i går kveld.

Den øvrige ansatte på stasjonen er blitt smittet gjennom ukjent smittevei og har ikke vært i karantene i forkant av symptomer.

– Ha lav terskel for å bestille koronatest. De som har eller får symptomer må testes, oppfordret kommunen mandag kveld.