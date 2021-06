Fire nye smittede. Skoleklasse i karantene: – Vi har en god del nærkontakter

nyheter

Alta-ordfører Monica Nielsen (Ap) oppdaterer tirsdag formiddag med at Alta har fått fire nye smittetilfeller i løpet av tirsdagen.¨

– Dette er nærkontakter av de to som fikk positivt testresultat i går. Disse to var ikke nærkontakter av andre, det vil si at de har testet seg på bakgrunn av symptomer og fått tilbake positive prøvesvar, sier Nielsen.

Det er med andre ord uvisst hvordan de to som fikk påvist smitte mandag har blitt smittet.

– De fire har sittet én dag i karantene, og har dermed en god del nærkontakter før de gikk i karantene.

Skoleklasse rammet

Smittesporingen pågår for fullt.

– På grunn av smittesporingen er en skoleklasse i Gakori satt i karantene, mens familiene deres er i ventekarantene. Et antall lærere er også i karantene nå. Vi forventer flere positive prøver den kommende tiden, sier hun.

– Dette utbruddet har vi ukjent smittevei på, og det pågår et omfattende smittearbeid.

Diskuterer situasjonen

Onsdag møtes formannskapet til et ordinært formannskapsmøte. Her vil politikerne bli orientert, og det vil bli diskusjoner på møtet.

Da formannskapet møttes forrige onsdag, ble det besluttet å ikke videreføre en lokal forskrift som innebar en viss innskrenking særlig knyttet til arrangementer utenfor private hjem.

Tall fra Hammerfest-utbruddet vitner om at et fåtall av de som er blitt smittet har endt på sykehus. I skrivende stund er to innlagt på sykehus, én av disse er i respirator.

– Om man skal vurdere nye lokale forskrifter, hvordan vekter man det at så få blir så syke at de behøver sykehusinnleggelser?

– Da pandemien kom og i de innledende måneder etter det, var det sterkt fokus på sykehusinnleggelser og dødsfall. Vi hadde mange eldre som ble smittet og som ble veldig syke. Nå er de eldste og de i risikogruppene vaksinert, og det gir færre sykehusinnleggelser blant de som blir smittet. Samtidig så blir folk syke, noen blir veldig syke, også blant ellers friske, unge mennesker.

– Folk blir syke av vanlig influensa og - vil det ikke være strengt å eventuelt vedta lokale koronaforskrifter med det som bakteppe?

– Blir det behov for å vedta strenge forskrifter, så gjør vi det. Men vi kan ikke gjøre dette ut fra et ønske om å forebygge utbrudd. Det er ikke i tråd med det FHI og nasjonale myndigheter anbefaler heller. Vi skal være tydelig på tiltak når vi står i større utbrudd eller har en uoversiktlig situasjon. I forrige uke hadde vi en oversiktlig situasjon, i morgen kan situasjonen være en annen. Vi har nå fått ikke-nærkontakter som kommer inn med symptomer, blir testet og får positive svar. Det er i seg selv en uoversiktlig situasjon, sier hun.

– Hadde det vi ser nå skjedd for ett år siden, ville det kanskje vært naturlig å være enda strengere, men vi har vaksinert en god del og vi er flinke på smittesporing. Det betyr en del når vi for eksempel skal vurdere nye lokale forskrifter.