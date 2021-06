Dårlig helse kan skyldes mobbing og hets

nyheter

Medisinerstudent ved UiT, Amalie Seljenes har i sin valgfrie fordypningsoppgave tatt utgangspunkt i 149 ulike artikler, en fokusgruppestudie og sju andre såkalte tverrsnittstudier. Hun konkluderer med at alle inkluderte artikler viser en form for eller antyder en sammenheng mellom opplevd etnisk diskriminering og uhelse hos den samiske befolkningen. Det er tydelig at etnisk diskriminering har negativ påvirkning på somatisk og mental helse hos den samiske befolkning. Dette skriver UiT på sine nettsider.