Nussir lyser ut anbud, frir til lokale entreprenører

nyheter

Når det om en tid skal hentes ut kobbermalm fra Nussir og Ulveryggen, blir det til et helt nytt oppredningsverk som skal reises sør på det nye industriområdet på Markoppnes i Kvalsund. Her skal Nussir ASA prosjektere sitt nye anlegg, etter at forhandlingene gikk i stå rundt området der gamle Folldal Verk holdt til, litt lengre inn i Repparfjorden.