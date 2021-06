Disse har kjøpt og solgt i ditt nabolag siste uke

nyheter

Alta kommune

Storsandnes 78 (Gnr 10, bnr 110) er solgt for kr 500.000 fra May Yvonne Paulsen til Bjørn-Tore Thomassen og Camilla K Gaup Johnsen (01.06.2021)

Breverud Borettslag andelsnr 60 er solgt for kr 2.375.000 fra Linn-Johanne Nilsen til Vegard Haldorsen (01.06.2021)

Thomasbakken 24 (Gnr 27, bnr 23) er overdratt fra Willy Thomassen til Liv Katharine Thomassen (01.06.2021)

Overdragelsen omfatter også Gnr 27, bnr 26

Bekkefaret 29 (Gnr 27, bnr 954, seksjon 2) er solgt for kr 4.790.000 fra Kenneth Walter Strifeldt til Jonathan Israel Huber og Mari Mortensen-Huber (02.06.2021)

Gakoriåsen Borettslag andelsnr 21 er solgt for kr 1.800.000 fra Sandra Lusie Moen til Marie Helene Sara (02.06.2021)

Aspemyra 10 (Gnr 38, bnr 836, seksjon 8) er solgt for kr 2.950.000 fra Jørgen Hansen til Silje Aksberg Strifeldt (02.06.2021)

Saga 30 (Gnr 38, bnr 727) er solgt for kr 5.100.000 fra Jan Erik Johnsen til Unni Hansen (02.06.2021)

Skiferveien 9 (Gnr 27, bnr 419, seksjon 1) er solgt for kr 3.550.000 fra M Tommy A Johannessen-El til Beathe Sylvi Rød og Per Arne Rød (02.06.2021)

Komsa Borettslag andelsnr 10 er solgt for kr 3.000.000 fra Liv Brita Hætta Myrmel og Stian Dyrnes Myrmel til Siv Tanja Gaup (03.06.2021)

Kvenvikveien 64 (Gnr 25, bnr 64) er solgt for kr 1.400.000 fra Jørgen Jonas til Alexander Somby Larsen (03.06.2021)

Salget omfatter også Gnr 25, bnr 88

Markveien 39 (Gnr 28, bnr 119, seksjon 14) er solgt for kr 2.330.000 fra Olga Fomicheva til Jahn Henning Heimdal (03.06.2021)

Gakorimyra Borettslag andelsnr 3 er solgt for kr 2.490.000 fra Helene Eriksen Skavhaug og Thomas Gustavsen til Lena Karlstrøm (03.06.2021)

Andel av Rødsvingelveien 44 B (Gnr 33, bnr 917, seksjon 1) er overdratt fra Tom Andreas Holmgren til Helene Marie H Holmgren (03.06.2021)

Gartnerihagen Borettslag andelsnr 36 er solgt for kr 5.900.000 fra Lars Helge Beldo til Alteidet Eiendom As (04.06.2021)

Tømmerstien 4 (Gnr 33, bnr 75, seksjon 22) er solgt for kr 3.450.000 fra Rikke Storvann Sætermo og Robin Kråkstad til Tove Johnsen (04.06.2021)

Knausen Borettslag andelsnr 37 er solgt for kr 2.860.000 fra Trude Brobakk til Rune Waaler og Truls Waaler (04.06.2021)

Knausen Borettslag andelsnr 38 er solgt for kr 2.860.000 fra Kari Moe Øien Andersen til Karen Colban Hoel (04.06.2021)

Gartnerihagen Borettslag andelsnr 22 er solgt for kr 775.000 fra Lars Helge Beldo til Alteidet Eiendom As (04.06.2021)

Granåsveien 52 A (Gnr 27, bnr 918, seksjon 20) er solgt for kr 3.500.000 fra Lars Helge Beldo til Alteidet Eiendom As (04.06.2021)