28 fartsbøter siden dødsulykka i mars: – Uheldig at nybygd strekning innbyr til hard kjøring

nyheter

– Vi er klar over at det på mange veier her i nord tidvis kjøres med en hastighet vi definitivt ikke ønsker. Vi prøver med vår kontrollaktivitet å bidra til trygge veier, men til syvende og sist er det føreren bak rattet som er avgjørende for om kjøreturen skal foregå på en trygg og sikker måte, konstaterer Geir Marthinsen i Utrykningspolitiet.