– Frihandelsavtalen med Storbritannia er viktig

Norge har til nå hatt en midlertidig handelsavtale med Storbritannia. For hver dag som går uten en varig løsning, øker faren for tap av bedrifter og arbeidsplasser. Det som nå gjenstår, er at Stortinget også vedtar frihandelsavtalen.

– Det er viktig for våre bedrifter i nord at Stortinget ratifiserer avtalen med Storbritannia før ferien, sier Målfrid Baik.

Storbritannia er det nest største eksportmarkedet Norge har etter EU, og NHO Arktis mener det haster derfor å erstatte den midlertidige avtalen med en god og varig avtale.

– Det er svært alvorlig for mange eksportbedrifter om ikke Stortinget raskt lander en ny avtale med vår viktigste handelspartner, sier regiondirektør Målfrid Baik.

Sibelco ønsker avtale

En av bedriftene som ønsker en avtale på plass er Sibelco.

– Sibelcos virksomhet i Norge produserer mineraler for verdensmarkedet og vi har en en global kundebase. Storbritannia har i flere tiår representert et viktig marked for Sibelco, og en avtale som fremmer strømmen av varer og tjenester mellom våre land vil være gunstig for alle parter, sier Frank Solberg i Sibelco.

Handelshinder og konkurranseulempe

NHO mener at mangelen på en permanent avtale i praksis er et handelshinder og en konkurranseulempe for norske bedrifter, sammenlignet med andre EU-bedrifter.

Regjeringen har uttalt at avtalen skal behandles av Stortinget før sommeren 2021. Nå påpeker NHO at norske bedrifter med Storbritannia som marked, trenger et klart signal fra regjering og storting om at en avtale kommer på plass nå.

– NHO forventer at regjeringen og Stortinget lander en god avtale på vegne av AS Norge og norske bedrifter, sier Baik.