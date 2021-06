Kontroller avdekket råkjøring og ruskjøring

nyheter

Under en UP-kontroll på Sennalandet ble det skrevet ut seks forenklete forelagg onsdag. Samtidig ble det beslaglagt et førerkortbeslag.

– Fører ble målt til 122 km/t i 90-sonen. Han hadde prøvetid, og mistet førerretten da han fikk for mange prikker, opplyser Finnmark politidistrikt.

En adferdskontroll i Buktabakken endte med to forenklede forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring, samt to gebyrer for manglende bruk av bilbelte. En kvinne i 30-årene ble siktet for kjøring med bil i ruset tilstand onsdagen.

En ung, mannlig bilfører fikk beslaglagt førerkortet på E75 ved Paddebysletta. Han ble målt til 137 km/t i 80-sone