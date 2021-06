nyheter

Et fly fra Widerøe på vei fra Båtsfjord til Mehamn valgt å lande i Tromsø på grunn av tekniske problemer, meldte Troms politidistrikt onsdag kveld.

– Flyet har landet trygt i Tromsø. Det var 21 passasjerer ombord i flyet, var den beroligende meldingen etter full utrykning til Langnes lufthavn.

På vei inn til Tromsø ble det erklært mayday, bekrefter kommunikasjonssjef Catharina Solli til Widerøe. På den sikrer man at for at alt av utrykningskjøretøyer disponible.