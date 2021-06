nyheter

– Verdiene fra naturen skal bli i Finnmark og gå til samfunnsnyttige formål. Å sikre at samisk tradisjonskunnskap videreføres, og at mer av naturressursene brukes, er viktig for oss. Vi vil gjerne bidra til dette, sier leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i FeFo, Robert Greiner, i en pressemelding.