Kåret til årets helsebygg

nyheter

Det opplyser Norchon i en pressemelding onsdag formiddag.

Juryen fremhevet blant annet de gode miljøtiltak, funksjonalitet og plassering i terrenget.

– Alta omsorgssenter er et veldig stort anlegg, men på grunn av sin arkitektoniske utforming oppleves det ikke dominerende. Anlegget er godt tilpasset tomten og nærmiljøet. Bygg C skiller seg positivt ut med sin organiske form, heter det i begrunnelsen.

Juryen mener Alta omsorgssenter framstår med god kvalitet, utstrakt bruk av tre og neddempet, noe som passer for målgruppen. Utformingen med bygninger med gårdsrom gir god funksjonalitet både inne og ute, heter det.

– Mange funksjoner i samme bygg kan gi en fordel i drift. Godt plassert i terrenget. Gode høyder inni bygget, gir åpenhet og godt innemiljø, mener juryan.

Rådmann Bjørn-Atle Hansen er glad for prisen.

– Vi er utrolig stolte over å være vinnerne av årets helsebygg 2021, og vi er stolte over Alta omsorgssenter. Vi har investert i underkant av en milliard kroner. Det var i utgangspunktet et risikoprosjekt, men vi ser allerede positive effekter av nybygget. Det er Alta kommunes største investering noensinne, og det er den største omleggingen av tjenestetilbud som er gjort, vi mener at vårt omsorgstilbud er bedre rustet for å møte fremtiden nå, sier Hansen i pressemeldingen.