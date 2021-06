Her ble målt lavest temperatur i mai

nyheter

Den laveste minimumstemperaturen i landet i mai ble registrert ved Suolovuopmi i Lulit i Kautokeino i Troms og Finnmark. 5. mai ble det målt 20 minusgrader her, skriver Meteorologisk institutt i en oppsummering over været sist måned.

Dette var over 50 grader kaldere enn den varmeste målte temperaturen i landet sammen måned.

– Varmest var det i Neset i Bygland i Agder, der det 31. mai ble målt 30,3 grader, skriver meteorologene.

Tørt flere steder

Videre heter det at i snitt var det varmest i Kvamsøy ved Kvam med 11,7 grader, som er 1,1 grader over normalen. Mai var relativt sett kaldest ved Gamanjunni i Kåfjord med -4,1 grader, som er 1,4 grader under normalen.

Måneden ble også tørr flere steder, og på landsbasis kom det 15 prosent mindre nedbør enn normalt.

– Særlig i Vestland var det tørt. En rekke målestasjoner fikk fra 75 til 90 prosent mindre nedbør enn normalt. Relativt våtest var det i Agder, der flere stasjoner fikk opptil 150 prosent mer nedbør enn normalt, ifølge meteorologene.

Her ble det også målt mest nedbør på ett døgn med 54,6 millimeter regn på Bøylefoss i Froland.