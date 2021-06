nyheter

Nesten 50 drosjesjåfører fra Alta Taxi har denne uken deltatt på vertskapskurs i samarbeid med Visit Alta. Det skal bidra til å gjøre sjåførene enda mer bevisste på rollen når de tar imot besøkende.

– Skal bli flinkere

– Vi har litt om hva det vil si å være taxi-sjåfør, og om det å kjøre turistene til de ulike etablissementene, forteller Ronny Bang Amundsen, daglig leder i Alta Taxi.

– Vi skal bli litt flinkere til å vite hva de gjør, legger han til, og viser til de mange tilbudene i byen og omegn.

Kurset kjøres i sammenheng med et internkurs for gamle og nye sjåfører, og alle sjåførene til Alta Taxi skal delta på kurset, forteller han.

Vil ha fornøyde gjester

– Vi gjør det fordi vi forventer at reiselivet kommer i gang igjen.

Straks det åpner litt opp, eller stenger ned, så merker drosjenæringen det umiddelbart. Amundsen mener at det er viktig at gjestene er fornøyd etter at de har besøkt byen.

– Vi er de første turistene møter når de ankommer Alta, og de siste de møter når de reiser igjen.

Bevisstgjøring

– Det handler om å bevisstgjøre. Mange har definert rollen som taxisjåfør selv, men vi ønsker at Alta taxi skal definere hva sjåførene skal være.

Det skal være avtroppende leder for Visit Alta, Knut Leo Abrahamsen, som har tatt initiativ til kurset og Amundsen forteller at de var veldig positive til det.

Takker innbyggerne

– Dette synes vi er kjempespennende og er veldig glade for at Knut Leo har i vært åpen gjennom hele denne tiden.

Han legger til at Abrahamsen har vært viktig støtte for dem gjennom koronatida, men påpeker at befolkningen i Alta også har vært veldig viktige.

– Jeg vil takke innbyggerne i Alta, de har vært flinke til å bruke oss gjennom krisen, så vi klarer oss.