Heidi er død

– Det er med stor sorg vi må melde at Heidi er gått bort. Hun sovnet stille inn på Klinikk Alta nå i natt. Håper på forståelse for ro for familien de første dagene. Det melder brorens familie på Facebook.

Journalist og gledesspreder

Heidi har de siste årene jobbet som journalist i Ruijan Kaiku med kontorsted hos Mediehuset Altaposten, og var blant annet redaktør fram til 2018 da hun valgte å gå av som følge av første runde med kreften. Etter åtte måneders kamp slo hun sykdommen, men opplevde et tilbakefall på nyåret i 2021.

Grete Alise Monsen er Heidis mor, og forteller overfor Ruijan Kaiku at datteren tilbrakte den siste tiden i sin hjemkommune.

– Heidi har vært noen dager på klinikken her i Alta. Men den siste tiden har hun vært veldig sliten og hatt mye smerter. Hun måtte ha så mye smertestillende at hun var helt neddopet, sier Grete Alise, som bekrefter at det har vært mange henvendelser å forholde seg til, denne triste mandagsmorgenen.

Heidi var en kjent person med utrolig mange venner og bekjente. Grete Alise sier at hun forbereder seg på at reaksjonen og sorgen vil melde seg utover dagen. Det har ikke helt gått opp for henne at Heidi er borte, bekrefter hun.

En lang kamp

Det var for tre år siden at Heidi fikk kreftsykdommen. Den 15. mars 2018 ble hun operert. Grete Alise sier hun husker datoen, fordi Heidi ble operert samme dag som Grete Alise har bursdag. Heidi var alltid åpen om sin sykdom, overfor venner og kolleger, på sosiale medier og ellers. Lenge så det lyst ut, men så, en gang på nyåret i år, kom den endelige beskjeden om tilbakefall. Kreften var tilbake. Til slutt sa kroppen hennes stopp, kan Heidis mor fortelle.

– Hun fikk betennelse gjentatte ganger, mellom behandlingene med cellegift. Det gjorde at cellegiftbehandlingene ble forskjøvet, og til slutt klarte hun ikke mer. Flere indre organer var ødelagt, og kroppen hennes ga til slutt opp, sier Grete Alise, som ble oppringt av klinikken like før midnatt natt til mandag.

– De sa at vi burde komme. Vi dro dit, og da hadde Heidi våknet. Hjerterytmen hennes hadde også stabilisert seg, men hun var så sliten at hun ikke ønsket besøk. Vi kjørte hjem, og før vi var hjemme ringte Heidis bror Terje og sa at hun var gått bort.

En sterk dame

Heidi var en sterk dame med mange mål for livet, og ikke ukjent med å ta på seg de mest utrolige stunt.

– I 2004 begynte jeg å trene på treningssenter. «Kanskje jeg skal bli verdens sterkeste dame», tenkte jeg da, uttalte Heidi til Altaposten for to år siden.

Kun tre måneder etter i 2004 ble hun kåret til Norges tredje sterkeste kvinne. 26 år gammel tok hun bronse i Norges første strongwoman-konkurranse som fant sted på Fosen i Sør Trøndelag. Hun var den eneste deltakeren fra Nord-Norge. Selv med en nesten umiddelbar tittel var ikke det nok til å legge sport og idrett på hylla. Selv etter en lang kamp mot sykdom bestemte hun seg for å delta i terrengsykkelløpet Skaidi Adventure, som er et race under Skaidi Xtreme.

Allsidig

Ambisjonene har alltid vært store og Heidi har vært innom det meste. Enten det var politikk, sport eller journalistikk. Til og med skuespill har hun prøvd ut. Hun spilte nemlig karakteren Blow Job i Kill Buljo filmen i 2007. De siste årene har tiden derimot gått med til jobben som journalist i Ruijan Kaiku. Spesielt i satsingen på Ruijan Radio har Heidi utpekt seg for å være av uvurderlig verdi for det kvenske miljøet.

Flere kondolanser har kommet inn mandag morgen og formiddag i forbindelse med Heidis bortgang. Vi tar med en av dem, fra Vetle Langedahl, politiker fra partiet Høyre.

– Ville bare oversende min kondolanse etter Heidi Nilima Monsens bortgang. Blir å huske henne som en hyggelig radiostemme på Ruijan Radio og dyktig journalist, mine tanker er med dere.