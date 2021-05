nyheter

– Jeg lå og sov da mamma vekte meg. Hun fortalte at det hadde kommet en mann opp i andreetasje, på rommet hvor de sov. Da hadde han planer om å legge seg der. Hun prøvde å jage han ut før hun kom for å vekke meg. Da hadde han tatt seg turen innom kjøkkenet for å forsyne seg med øl og godis, forteller en rimelig forfjamset Silje.