Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune støtter i sin høringsuttalelse fastleggelse av fast lagmannsrettssted for Finnmark i Alta, og anmoder videre at det også fastlegges et slikt rettssted i Tana.

– Finnmark har behov for to rettssteder, et i Alta i Vest-Finnmark og et i Tana i Øst-Finnmark, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp) i en pressemelding..

I høringsuttalelsen viser fylkesrådet blant annet til at Finnmark er et stort geografisk område med store reiseavstander og ofte krevende utfordringer gjennom våre lange vintre, med uvær og stadige stengte veier. I sin vurdering opplyser fylkesrådet at de i særlig grad har lagt vekt på å legge til rette for at Norge skal fortsette å overholde sine forpliktelser overfor den samiske befolkningen, hjemlet både i Grunnloven § 108 og Artikkel 27 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Begge bestemmelser pålegger Norge å legge til rette for den samiske befolkningens deltakelse i samfunnsliv, samt retten til å beholde og utvikle sin egen kultur og sitt eget språk.

Fylkesrådet fremhever videre at Indre Finnmark tingrett som ble lagt til Tana i 2004 av hensyn til de samme juridiske forpliktelsene, har kun gitt positive erfaringer. Lokalene ligger godt plassert for å dekke reiseavstanden både til Karasjok, Kirkenes, Vardø og Vadsø, samt de omkringliggende bygder og kommuner. I tillegg har Tana allerede lokaler som er fysisk tilpasset gjennomføringen av ankeforhandlinger i lagmannsretten.

– Jeg er glad for at Domstoladministrasjonen vurderer å etablere et fast rettssted for ankesaksbehandling i lagsognet Finnmark, og jeg viser til at Domstoladministrasjonen fikk i en konkret ankesak i 2020 med kritikk fra Høyesterett, fordi det fremdeles ikke var blitt opprettet et fast rettssted for ankesaksbehandling i lagsognet Finnmark, sier fylkesråd Eriksen Balto.

Med fast rettssted menes et sted hvor lagmannsretten har et fast rettslokale tilgjengelig til å avholde rettsaker i.

– Uten et slikt fast rettssted blir mange av ankesakene til Hålogaland lagmannsrett gjennomført i Tromsø. Det er en lite tilfredsstillende ordning, mener fylkesrådet i høringsuttalelsen