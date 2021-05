nyheter

– Etter at Frp har vært syv år i regjering, hatt både finansminister og samferdselsminister, kunne vi oppsummere resultatet for Alta-samfunnet: Etter at Alta kommune, vegvesenet og Ap hadde fått regulert og detaljplanlagt Kløfta-utbyggingen og fått den inn i vedtatt NTP, ble den kontant tatt ut av NTP av den Frp-tunge regjeringen, sier en lettere sjokkskadet Ole Steinar Østlyngen, en av de lokale frontfigurene for Ap.