Torsdag kveld ble Kåfjord sykehjem lagt ut på markedet. Megler Vidar Myklevoll hos DnB Eiendom opplyser at han allerede interessenter som ønsker å holdes informert. De har fått melding om at eiendommene nå er lagt ut. Han er spent på om koronaen har gjort at næringslivet er litt mer tilbakeholden.