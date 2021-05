160 ansatte i Alta kommune i streik

nyheter

Fem timer på overtid ble det klart at meklingen mellom Unio og KS ikke førte fram. Det betyr streik for 7.390 lærere og helsearbeidere landet over.

Her er oversikten over hvem som tas ut i streik i Alta:

– Lønnstilbudet som lå i skissen fra mekler var altfor dårlig, og avstanden mellom oss og KS var for stor. Det mangler både helsepersonell og lærere i kommunesektoren. Vi må erkjenne at KS som arbeidsgiver ikke klarer å løse dette store samfunnsproblemet, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune i en pressemelding.

Rådmann Bjørn-Atle Hansen varslet denne uka at en eventuell streik ville bli svært utfordrende.

Fra og med torsdag morgen tas dermed over 7.000 lærere, sykepleiere og andre med høyere utdanning i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og biblioteker ut i streik.

Streiken berører i første omgang 13 kommuner og 9 fylkeskommuner, opplyser Unio.

LO kommune, YS kommune og Akademikerne kom på sin side til enighet om en ramme på 2,8 prosent, som gir ansatte et lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner.

– KS er glad for en løsning som sikrer kjøpekraften for kommunalt ansatte. Unio takket nei til dette, og velger å gå til streik i en krevende situasjon for landet. Deres krav var umulige å innfri, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.