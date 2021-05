– Forsøkte å få Skaget til å gå ruta uten kontrakt

nyheter

Altaposten kunne tirsdag fortelle at Årøya nok en gang ble isolert fra fra resten av Alta-samfunnet fordi kombibåten MS Årøy måtte innstille ruta både mandag og tirsdag. Bonde Karl Rødberg på Årøya sto da med full melketank og mange innbyggere hadde utfordring med å komme seg på skole og arbeid.

– Etter hva jeg forstår ble etter hvert passasjertransporten sikret ved at MS Nordic sky ble satt inn, men den kan jo ikke ta biler. Dermed måtte Karl spyle melka på havet fordi melkebilen aldri kom seg over. Det er selvsagt uholdbart, klargjør varaordfører i Alta, Jan Martin Rishaug (Sp).

Han synes det er ille når lokalsamfunnet stilles overfor store utfordringer fordi samferdselen ikke funger. Rishaug er også fylkespolitiker, og er med det å utgjøre flertallet for fylkesrådet utgått av Ap, SV og Senterpartiet.

Forsøkte ekstraordinær løsning

Fylkesråd Kristina Hansen (Ap) beklager sterkt at Årøya-innbyggerne og næringslivet der ble rammet med nye innstillinger. Samtidig peker hun på en uoversiktlig og krevende ekstraordinær situasjon med stort utbrudd av korona-smitte i Hammerfest. Det gjorde MS Årøy ikke hadde mannskap.

Avdelingsleder for kollektiv og mobilitet i Troms og Finnmark fylkeskommune, Jonny Berg, sier til Altaposten at det straks det ble klart at MS Årøy måtte innstille ruta, så ble det iverksatt en jobb for å kunne tilby alternativ transport, blant annet slik at melkebilen skulle komme seg ut til øya.

– Vi gjorde et forsøk på å Skaget til gå mellom Årøya og fastlandet. Dette ble gjort uavhengig av kontrakt, og som en ekstraordinær løsning. Dessverre var Skaget midlertidig uten noe sikkerhetsutstyr, og kunne derfor ikke løse situasjonen, sier Berg.

Etter det Altaposten erfarer var redningsflåte til Skaget sendt til verft for vedlikehold og oppgradering.

Vedtak om reserveløsning

Varaordfører og fylkestingsrepresentant Jan Martin Rishaug sier at fylkestinget sa nei til å inngå kontrakt med Skaget for å løse utfordringene på Årøya som en permanent løsning. Etter det Altaposten har grunn til å tro var Rishaug selv av den oppfatning at Skaget burde tas inn fram til en ny anbudsrunde hvor det ble stilt særskilte krav som ville sikre en transportløsning som hindret hyppige kanselleringer slik situasjonen er ved kontrakten med MS Årøy.

– Fylkestinget vedtok i vinter at Årøya skulle sikres ved at det skal være på plass en fungerende reserveløsning når MS Årøya må innstille. I praksis snakker vi da om en kontrakt for dette til den tidligere brukte ferga Skaget. Jeg forutsetter at fylkesråden er i gang med å iverksette fylkestingets vedtak, men jeg vet ikke hvor langt denne prosessen er kommet. Jeg registrerer at melka ble spylt på havet og at melkebilen ikke kom seg ut til Årøya, sa Rishaug til Altaposten tirsdag.

Det som bekymrer lokalbefolkningen på Årøya er at det per dags dato ikke skal være inngått noen kontrakt mellom Boreal og Skaget-rederiet om å være reservefartøy. Det er Boreal som kontraktør har fått oppgaven med å få på plass en reserveløsning, men ut fra det Altaposten erfarer vil fylkeskommunen dekke meromkostningene for en slik avtale. Boreal Sjø har imidlertid ikke fått på plass reserveløsningen som ble vedtatt av fylkestinget i mars.

– Når det gjelder reserveløsningen er det en pågående prosess, der det foreløpig ikke er noe som kan bekreftes, sier Jon Kristian Fadnes i Boreal Sjø til Altaposten.

Stemte ned fergeløsning: – Dette er slutten for Årøya-samfunnet Avvikler gårdsbruket og tror både innbyggere og fritidsbeboere vil flytte.

Kommunikasjonsproblemer

Lokalbefolkningen på Årøya har klaget over manglende og lite tilgjengelig informasjon om kanselleringene. Altaposten fikk oppleve litt av dette da vi tirsdag morgen forsøkte å komme i kontakt med Boreal Sjø for kommentarer og informasjon. Det gikk flere timer før endelig kommunikasjonssjef Jon Kristian Fadnes tok kontakt. Da hadde vi tatt en rekke telefoner uten å komme i kontakt med noen som kunne gi nødvendig informasjon.

– Det ligger en ansvarsfordeling av kommunikasjon og informasjon i kontrakten. Vi forventer at operatør er klar til å svare når de får spørsmål fra publikum og ikke minst får ut aktuell informasjon som dekker brukernes behov. Når det gjelder henvendelser fra media bør det i en slik situasjon være mulig å besvare dette når henvendelsene med en gang, sier Jonny Berg i Troms og Finnmark fylkeskommune.