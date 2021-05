Loppa har opprettet koronatelefon

nyheter

Loppa kommune opplyser at de har opprettet en koronatelefon som betjenes av legekontoret.

– For henvendelser med koronarelaterte spørsmål, ber vi om at dere sender SMS på telefon 90220591 mellom klokken 08:00–14:00 på hverdager. Legekontoret vil besvare henvendelsen samme dag.

Karantene

Loppa, som har vært forskånet for smitte under hele pandemien, venter på prøvesvar. Onsdag morgen opplyste kommunen at de har tre nærkontakter i smittekarantene og åtte personer i ventekarantene. Alle er knyttet til utbrudd i Hammerfest. Kommunen venter i tillegg på testsvar for åtte andre personer som ble testet med forskjellige indikasjoner i helgen.

I de nasjonale smittetallene er Loppa kommune registrert med tre tilfeller. Disse har ikke hatt tilhold til kommunen.

Sosial distansering

Kommunelegen oppfordrer alle innbyggerne til å begrense antall nærkontakter, samt ha lav terskel for å teste seg ved symptomer.

– Ved symptomer skal pasienten holde seg i isolasjon til de har mottatt svar på PCR test.

Befolkningen oppfordres videre til å holde seg oppdatert om de pågående utbruddene i Alta og Hammerfest og finne ut om de har noen tilknytning til stedene i Alta og Hammerfest som er berørt av smitten. De som har vært på sykehuset i Hammerfest den siste tiden bes holde sosial distansering.

Koronatest må bestilles på legekontoret.