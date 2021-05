nyheter

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt fulgte opp partifelle Roy Steffensen kritiske oppgjør med regjeringens «handlingslammelse» i rekrutteringskrisen for helsearbeidere, og da ikke minst for sykepleiere. Finnmark-representanten Strifeldt brukte spørretimen til å få svar på direkten fra statsråd for høyere utdanning, Henrik Asheim (H), på det som framstår som uforståelig i Finnmark; at en suksessfylt sykepleierutdanning i Alta settes på pause i en tid da blant annet vertskommunen for utdanningen mangler flere titalls sykepleiere.