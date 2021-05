Får orientering om falsk lege

nyheter

I løpet av onsdagen vil politikerne i formannskapet i Alta kommune motta en orientering rundt «legesaken» som har oppstått i Alta. Trine Noodt (V) sier at hun har bedt ordfører Monica Nielsen (Ap) om en orientering i formannskapsmøtet, og at hun har fått bekreftelse på at politikerne vil få en slik orientering.