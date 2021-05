Disse 160 kan bli tatt ut i streik i Alta: – Lønna må opp!

nyheter

Natt til torsdag går fristen for arbeidsgiverorganisasjonen Kommunenes sentralforbund (KS) og arbeidstakerorganisasjonen Unio til å bli enige om årets lønnsoppgjør. Uten enighet ligger det an til storstreik. Det er varslet plassfratredelse for totalt 7.000 medlemmer i kommunene Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Haugesund, Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund.