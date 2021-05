Totalt 169 smittet i Hammerfest-utbruddet

nyheter

Under pressekonferansen klokken 12 andre pinsedag kunne Hammerfest kommune opplyse at det store smitteutbruddet nå omfatter 169 personer, derav 154 fra Hammerfest.

Smitten har spredd seg til flere steder, som Oslo og Mo i Rana. 15 personer fra andre steder er per i dag smittet, deriblant flere fra Alta.

– I løpet av de 24 siste timene har vi fått 79 nye tilfeller, like mange som vi hadde registrert i hele koronaperioden, sa ordfører Marianne Sivertsen Næss.

For å illustrere omfanget, kunne Sivertsen Næss trekke en parallell til hovedstaden.

– Antall smittede ville tilsvart 10.000 i Oslo i løpet av tre døgn.

På første pinsedag ble hele 400 testet, mens arbeidet fortsetter fram til klokken 23 i kveld. De har assistanse fra både Sør-Varanger og Tromsø i det omfattende arbeidet. Hammerfest kommune regner med at flere blir smittet og at antall nærkontakten vil stige fra dagens 1300.

Kommuneoverlegen påpekte likevel at den verste spredningen har de bak seg. Det vil bare ta tid og i mellomtiden er både skoler, barnehager og offentlige bygg stengt.

Hammerfest kommune kunne fortelle at tre barn nå var registrert smittet. I tillegg var en av de smittede blitt såpass syk at det vare behov for oppfølging på sykehus. De fleste smittede er i 20- og 30-årsalderen og den syke karakteriseres som ung voksen.

Det er også på det rene at den britiske mutanten er veldig smittsom. Det er store forekomster av virus i mange av prøvene.