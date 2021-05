Over 40 prosent av nyfødte i Finnmark kommer fra byen uten fødeavdeling

nyheter

– Når statistikken over folketallsutviklingen kommer, er det første jeg sjekker fødselstallene. Denne gang viser folketallsutviklingen at den overveiende og klart største andelen fødende befinner seg i Alta. Virkelighetens tall gir et dramatisk bilde; Alta har nær like mange nyfødte som alle de andre finnmarkskommunene til sammen. Fire av ti fødende er hjemmehørende i Alta, seks av ti i de øvrige kommunene, sier Nielsen.