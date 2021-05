Byggeavdelinga stanset drømmehuset, men fikk grønt lys fra politikerne

nyheter

Hinderet for å få realisert drømmehuset til den unge familien var denne gang ikke arealplanen eller at området er avsatt til landbruk, natur og friluftsliv, samt reindrift (LNF-R). I stedet hadde byggeplanene strandet på at byggeadministrasjon i Alta kommune har vurdert at byggeplanene ikke holder mål rent estetisk, til tross for at Haldde arkitekter sto bak løsningene.