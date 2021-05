Ber bedrifter utsette oppdrag i Hammerfest

nyheter

Det er Alta kommune som ber bedrifter vurdere nødvendigheten av reise ut av kommunen i tiden framover.

I tillegg til å utsette oppdrag i Hammerfest, ber de om at alle bedrifter som har oppdrag utenfor kommunegrensen gjør en egen risikovurdering av oppdraget, heter det i en pressemelding.

Spørsmålene er:

Er reisen nødvendig?

Kan den utsettes?

Kjenner ansatte til hvilke råd og anbefalinger som gjelder i hjemkommune og besøkskommune, og hvordan redusere smitterisikoen til et minimum?

Anbefalinger for kontakt med Hammerfest

Det er også viktig å unngå importsmitte fra det store utbruddet i Hammerfest. Kommunen anbefaler derfor;

• At de som reiser til Hammerfest praktiserer fritidskarantene under oppholdet og i dagene etter at de er kommet hjem til Alta.

• At de som deltar på jobboppdrag i Hammerfest ikke skaffer seg nye nærkontakter der, og begrenser sine aktiviteter i Hammerfest til et minimum.

• At dersom det blir behov for innkjøp av mat eller lignende, samkjør om mulig og begrens det til at kun en fra bedriften gjennomfører innkjøpene.

• Bedrifter som har ansatte på jobboppdrag i Hammerfest påser at smittevernregler følges.

• Særdeles lav terskel for å teste seg ved symptomer. Det gjelder også lette forkjølelsessymptomer.

• Bruk munnbind, hyppig håndvask, håndsprit og begrens sosial kontakt til et minimum. Vis stor forsiktighet.