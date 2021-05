– Ikke del listene, kan være straffbart

nyheter

Etter at smittesituasjonen har endret seg drastisk, har politiet blitt kjent med at det florerer lister med navn på personer som angivelig er smittet av korona i Hammerfest.

– Å dele helseopplysninger om andre, kan være straffbart. Vi kan ikke komme dit at man føler skam eller skyldfølelse for å ha blitt smittet av korona. En konsekvens kan bli at folk ikke tester seg av frykt for å ende på smittelisten, påpeker Finnmark politidistrikt på Twitter.

Derfor oppfordrer politiet til å bidra med å stoppe dette. Slett listen og ikke del den videre, heter det.

Da ungdomssmitten tok av i Alta sist høst oppstor det en lignende liste over de som hadde testet positivt.