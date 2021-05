Siste: Apotek i Hammerfest korona-stengt

nyheter

(Hammerfestingen): – Vi har stengt på grunn av situasjonen i Hammerfest, og vet ikke nå når vi kan åpne igjen, forteller apoteker Claudio Santos til Hammerfestingen.

Han forteller at etter at en person har fått påvist covid-19, så har alle ansatte på apoteket nå fått karantene.

Krysser fingrene

– Jeg vil ikke gå inn på hvem som er smittet, men jeg vil likevel opplyse våre kunder om situasjonen, sier Santos mens kommunens smittesporingsteam er i full gang med å finne nærkontakter.

Nå krysser også apotekeren fingrene for at apotekets mange smittevernstiltak har fungert så godt som mulig de siste dagene.

– Mellom oss og kundene har vi ei glassrute når vi betjener kunden, og vi pleier å desinfisere diskene og terminalene flere ganger for dagen. Vi holder også avstand, men dessverre så har dette dukket opp, sier Claudio Santo til Hammerfestingen.

Brukt munnbind i hele dag

Apoteket har hatt åpent i dag fram til det ble kjent at smitte er påvist hos en person.

– Vi har brukt munnbind i hele dag på jobben, forteller han, og gir uttrykk for at han er svært lei seg for at smitte har rammet hans apotek.