Fredag ettermiddag kan Arild Holten i Østlyngen Eiendom AS fortelle at de har signert leieavtale med JULA, den svenske alt-mulig-butikken med «alt» som trengs for de som trenger å ordne i hjemmet, i hagen eller til fritidsaktiviteter. Butikken skal inn i byens nye kjøpesenter med et varehus på 2.500 kvadratmeter.