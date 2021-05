Ikke reis mellom kommunene

nyheter

– Vi har ved inngangen til pinsehelgen en uoversiktlig situasjon med koronasmitte i Hammerfest som ikke er ferdig kartlagt. Vi vet imidlertid at smittede tilknyttet dette utbruddet er registrert i flere andre kommuner i Finnmark, skriver de i en pressemelding.

Videre skriver de at vi har mange hundre som er definert som nærkontakter og i smittekarantene, og at de forventer et større antall smittede påvist i løpet av de nærmeste dagene.

– For å forhindre og begrense smitte mellom kommunene anbefaler Vest-Finnmark Rådet alle om å holde seg i sin hjemkommune i de nærmeste dagene, og ikke reise over kommunegrensene. Dette etter råd fra smittevernoverleger i de berørte kommunene.

– Å dra på hytte i egen kommune er helt i orden, men husk at de samme smittevernsregler og -anbefalinger gjelder der som hjemme. Har du hytte i en annen kommune, ber vi deg om å ikke reise dit nå, oppfordrer de videre.