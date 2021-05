Disse har kjøpt og solgt eiendom den siste uka

nyheter



Alta kommune Bossekopfjæra 11 (Gnr 27, bnr 1650, seksjon 3) er solgt for kr 4.070.000 fra Habil Utbygging As til Birgith Marie Olsen og Ulf Grønn (18.05.2021)

Andel av Vannveien 9 (Gnr 27, bnr 1541, seksjon 27) er overdratt fra Alta Vest As til Carina Kristiansen og Tobias Andre Tobiassen (18.05.2021)

Tørrfossen 6 (Gnr 38, bnr 434) er solgt for kr 5.900.000 fra Bjørn K Kristensen og Milda Cecilia Kristensen til Eliser Thomassen (18.05.2021)

Andel av Sildreveien 3 (Gnr 33, bnr 397) er overdratt fra Torbjørn Magnus Berg til Lena Kristin Amundsen (18.05.2021)

Saga 10 (Gnr 38, bnr 501) er solgt for kr 3.800.000 fra Benedicte Suhr til Anne-Sissel Eriksson og Walfrid Johannes Eriksson (19.05.2021)

Aspesvingen 38 (Gnr 38, bnr 835, seksjon 39) er solgt for kr 2.930.000 fra Johansen Eiendom As til Kari Holst-Olsen (19.05.2021)

Utsikten 13 A (Gnr 38, bnr 596, seksjon 1) er solgt for kr 6.400.000 fra Lisbeth Sørlie og Steinar Sørlie til Fredrik Olsen og Linda Charlotte Olsen (20.05.2021)

Hammerfest kommune Andel av Gabrielsenveien 3 (Gnr 24, bnr 323) er solgt for kr 4.050.000 fra Sentrumsgården Alta As til Bar Eiendom As (18.05.2021)

Kvalsundveien 225 (Gnr 108, bnr 280) er solgt for kr 3.300.000 fra Georg Nandsen og Sonja Nandsen til Kim Harald Larsen og Larsen Josephine E Grinde (18.05.2021)

Kautokeino kommune Hánnomaras 46 (Gnr 3, bnr 726, seksjon 3) er solgt for kr 1.300.000 fra John Anders Sikku til Johan Mikkel A Bongo (18.05.2021)

Lebesby kommune

Gnr 33, bnr 66 er overdratt fra Thorvald Emarius Krogh til Kari Krogh og Tor Petter Krogh (18.05.2021)

Nesseby kommune

Gnr 14, bnr 98 er overdratt fra Hans Andreas Stærk til Turid Ingebjørg Stærk (19.05.2021)

Overdragelsen omfatter også e.d. i Oslo kommune

Overdragelsen omfatter også e.d. i Sør-varanger kommune

Porsanger kommune Andel av Gnr 30, bnr 1, fnr 25 er overdratt fra Anja Elisabeth Grøtta, Stig Tore Grøtta, Tone Straumsnes og Ulf Sivert Grøtta til Hallgeir Sætrum (18.05.2021)

Andel av Gnr 30, bnr 1, fnr 25 er overdratt fra Åge Brynjulf Grøtta til Anja Elisabeth Grøtta, Stig Tore Grøtta, Tone Straumsnes og Ulf Sivert Grøtta (18.05.2021)

Halkavarreveien 1774 (Gnr 21, bnr 198) er overdratt fra Sara Gaino Andersen til Olaf Bjarne Andersen (18.05.2021)

Gaggavann 222 (Gnr 26, bnr 1, fnr 23) er solgt for kr 900.000 fra Eldbjørg F Pedersen til Lillian Persen og Per Arild Persen (18.05.2021)

Sør-Varanger kommune Gnr 29, bnr 44 er overdratt fra Hans Andreas Stærk til Turid Ingebjørg Stærk (19.05.2021)

Overdragelsen omfatter også e.d. i Oslo kommune

Overdragelsen omfatter også e.d. i Nesseby kommune