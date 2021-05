Britisk virusvariant påvist i Alta

nyheter

Kommuneoverlege Peder Halvorsen sa under formannskapsmøtet fredag at kommunen har fått bedre oversikt over det første av de to pågående virusutbruddene i Alta.

– Vi har to smitteklynger i Alta nå. Den første har ni positive tilfeller så langt. Det har stilnet av, men i dag har vi fått vite at det var britisk mutantvirus i denne gruppa. De første går ut av isolasjon i løpet av helga. Flere går ut senere, i neste uke, sier Halvorsen.

Smitte i kirkelig arrangement

Den andre smitteklynga er forbundet med Hammerfest-utbruddet.

– Her er det fire positive så langt, alle fant vi heldigvis i går så vi kom raskt i gang med sporing. Her går stadig folk går i karantene og testapparatet er i full sving. Det er ikke påvist nye tilfeller i dag, men vi har flere nærkontakter som skal testes. Vi regner med flere smittede, sa Halvorsen.

– To barnehager er berørt, og det har og vært smitte rundt et kirkelig arrangement. Det viktige nå er at vi unngår å få smitte inn der det er mange folk samtidig.

Uflaks

Halvorsen mener det man ikke trenger nå er et stort smitteutbrudd, av hensyn til de som skal bruke tiden sin på å vaksinere:

– Det ser ut til at vi har mye uflaks. Vi får et stort utbrudd idet vaksineringen skal skyte fart. At vi skal drive med omfattende smittehandtering og smittesporing samtidig, det er ikke bra. Det er tildels de samme folkene som skal gjøre dette, derfor trenger vi all hjelp fra alle for å få tatt ned dette utbruddet, sier Halvorsen.