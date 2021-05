– Vi forventer flere smittede de nærmeste dagene

nyheter

Ordfører i Hammerfest kommune, Marianne Sivertsen Næss, melder på fredagens pressekonferanse at det foreløpig ikke er registret flere smittende enn de 9 som allerede ble varslet torsdag kveld, men at det forventes flere smittede.

– Det siste døgnet er det testet nærmere 100 personer, og det forventes flere smittede de nærmeste dagene, sier Næss.

Det var under pressekonferansen torsdag kveld at ordføreren fortalte at byen står overfor det mest alvorlige koronautbruddet hittil. Da var ni personer testet positivt. I tillegg som den ene som allerede var kjent, ble det oppklart at to ansatte ved Hammerfest sykehus og en pasient her, samt to i Karasjok og tre i Alta er bekreftet smittet.

Nå er det alvor

Ordføreren legger fredag formiddag til at nå er det alvor.

– Smitten kan spores tilbake til en ansamling 8. mai og det er flere unge mennesker som har utviklet symptomer i etterkant. I den forbindelsen er det over 50 personer som har utviklet symptomer.

Det kommer også frem at de fleste er i 20-årene, men også personer ned i 15-åralderen er blant de som har utviklet symptomer.

Næss legger til at smittesporingen for øyeblikket er sprengt.

– Det er rundt 400 som har tatt kontakt så langt, og vi har dessverre ikke hatt kapasitet til å besvare alle. Men ta kontakt med mistanke om smitte eller symptomer, oppfordrer hun.

– Vi må få lukket dette utbruddet

Ordføreren sier videre de anbefaler ingen å reise ut av kommunen.

– Vi må få lukket dette utbruddet, og nå anbefaler vi at ingen reiser ut av kommunen før situasjonen er avklart. Vi aksepterer heller ingen overtredelser og besøk med mer enn 5 personer vil bli politianmeldt, sier hun.

Næss presiserer videre at det fremover blir svært viktig at alle overholder de gjeldende smittevernreglene.

– Og det aller viktigste er nå å holde avstand i tiden fremover, sier ordføreren.