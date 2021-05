nyheter

Tallene fra Statistisk sentralbyrå kan tyde på at det har vært for lite «hjemmekontor» i Kautokeino i disse korona-tider. I løpet av årets tre første måneder er det ingen nyfødte i Kautokeino. Det bekymrer ordfører Hans Isak Olsen som kan registrere at kun én annen kommune kom ut med null fødte i første kvartal. Det var en negativ statistikk som deles av Kautokeino og Hasvik.