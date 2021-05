– Det som skjer i Hammerfest nå kan skje hos oss i morgen

nyheter

Alta kommune har fredag kveld ett nytt smittetilfeller, når Altaposten kontakter ordfører Nielsen klokka 22.

– Vedkommende ser ut til å tilhøre det første utbruddet (som ble avdekket for drøyt en uke siden, red. anm). Det er en del nærkontakter rundt vedkommende, og smittesporingsjobben er i full gang, sier ordføreren.

Flere hundre nærkontakter

Men tross beskjeden utvikling i antall smittede er det en bekymret ordfører som ser hen til det som foregår i Hammerfest nå.

For her har et massivt utbrudd skylt inn over kommunen. Fredag kveld melder avisa Hammerfestingen at kommunen har 30 nye smittetilfeller, 40 totalt. Tallet ble bekreftet av Hammerfest-ordfører Marianne Sivertsen Næss.

Torsdag bestemte Hammerfest kommune seg for å stenge ned kommunen. Fredag bestemte formannskapet seg i Alta for å stramme inn reglene gjennom en lokal forskrift – som dog er en god del mindre inngripende enn det man har vedtatt i Hammerfest.

I Hammerfest er har rundt 500 gitt beskjed om at de kan være nærkontakter av smittede. Cirka 100 personer oppgir å ha symptomer.

Vær ekstra obs

Som følge av utbruddet i Hammerfest oppfordrer nå Alta kommune alle som har vært i Hammerfest de to siste uker, eller som har hatt besøk av folk fra Hammerfest de to siste uker (etter 8. mai), om å være ekstra oppmerksomme på symptomer.

– Dette med bakgrunn i utbruddet i Hammerfest. Vi ber folk være ekstra, ekstra oppmerksomme. Vi følger situasjonen i Hammerfest tett, og ser at de står i en forferdelig situasjon nå. De har det tøft nå. Og det skal ikke mye til for at andre kommuner havner i en lignende situasjon. Det som skjer i Hammerfest nå kan skje i Alta i morgen, sier Nielsen.

Felles utfordring

– Kan Alta kommune gjøre noe for å bidra om situasjonen utvikler seg ytterligere?

– Jeg registrerer at Finnmarkssykehuset var ute og tilbydde hjelp ved behov, det synes jeg er veldig bra at de gjør overfor Hammerfest som vertskommune. Det samme tilbudet har vi fått fra Klinikk Alta når vi har hatt tøffe runder i pandemien tidligere. Hammerfest har og imponert i arbeidet tidligere.

– Hva sier du om Marianne ringer og ber om hjelp?

– Vi er selvfølgelig her, og vil ta runder for å se hva vi kan bidra med, selvfølgelig. Dette er en felles utfordring, sier Nielsen.