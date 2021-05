Tre nye smittede i Alta. Knyttes mot utbrudd i Hammerfest

nyheter

Tre personer i Alta fikk torsdag kveld bekreftet positive prøvesvar for covid-19. Alle tre knyttes opp mot utbruddet til Hammerfest. I Alta kommune ringer alarmbjellene som følge av utviklingen. Ordfører Monica Nielsen (Ap) har en klar oppfordring til alle innbyggere som har vært i Hammerfest de siste to helgene:

– Alta kommune oppfordrer alle som har besøkt utestedet Fresh eller vært på private sammenkomster i Hammerfest 8. og 9. mai samt forrige helg, om å ta kontakt med koronatelefonen for å avtale testing – på 913 90 344.

– Vi oppfordrer på det sterkeste de som har vært på sammenkomster i Hammerfest om å følge karantenereglene, til situasjonen er mer avklart, sier ordfører Monica Nielsen (Ap).

Frykter villsmitte i Hammerfest Person i 20-årene smittet, folk som har vært både ute på byen og på nachspiel bes kontakte kommunen

Smittesporingen foregår for fullt i Alta.

– Vi forventer å kunne få flere positive tester, sier Nielsen.

Barnehage stenges

Ordføreren sier at en barnehage vil holde stengt i morgen.

– Det er snakk om Breverud barnehage. Foresatte er blitt og blir kontaktet av barnehagen nå. Her vil en avdeling testes, samt alle ansatte i barnehagen. Denne testingen skjer i morgen, sier ordføreren.

– Vi vil teste øvrige barn i barnehagen som et trygghetstiltak, men den berørte avdelingen vil testes i morgen.

Mange nærkontakter

– Så er det sånn at vi har et antall nærkontakter her. Og vi ser at dette kan øke på ettersom smittesporingen nå pågår. Vi forventer å få en stor pågang på testing. Derfor ber vi de som skal til testing om å være tålmodige.

Som følge av den oppståtte situasjonen vil testteltet holdes åpent i helga.

Alta har nå 12 personer i isolasjon.

– Disse tilhører to ulike utbrudd. Jeg oppfordrer alle innbyggere til å være ekstra oppmerksom på forkjølelsessymptomer og ha lav terskel for å teste seg. Følg smittevernregler og begrens antall nærkontakter til et minimum.

– Det jobbes intensivt med smittesporing, legger Nielsen til.

Villsmitte

Det var torsdag ettermiddag at Hammerfest kommune på kort varsel innkalte til en pressekonferanse. Her gikk de ut med informasjon om et smittetilfelle, der smittevei er ukjent og vedkommende har oppholdt seg i kommunen den siste tiden.

Med andre ord er vedkommende blitt smittet i Hammerfest av en ukjent smittet person.

– Vi vet ikke hvor smitten kommer fra. Personen som har fått positiv prøve har ikke vært utenfor kommunen, så vi har mistanke om og antar at det kan være villsmitte i samfunnet vårt, sa Hammerfest-ordfører Marianne Sivertsen Næss på pressekonferansen.

Den smittede fra Hammerfest fikk symptomer på morgenen 17. mai. Vedkommende hadde vært ute på byen, på serveringsstedet Fresh lørdag kveld, og deretter fulgt på med et nachspiel.

Spredte seg til Karasjok

Tidligere torsdag kveld meldte Karasjok kommune på sin hjemmeside at de har fått bekreftet to positive tilfeller.

– Smittesporingsteamet i kommunen jobber med å få oversikt over situasjonen, og kartlegger nærkontakter. Disse vil bli plassert i karantene. Det er sannsynlig at smitten er kommet fra Hammerfest, skriver Karasjok kommune.