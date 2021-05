Hammerfest stenges ned. Rundt 50 nærkontakter har symptomer: – Dette er svært alvorlig!

nyheter

Ordfører Marianne Sivertsen Næss sa under en pressekonferanse torsdag kveld at byen står overfor det mest alvorlige koronautbruddet hittil.

Ni personer har testet positivt, den ene som allerede er kjent, to personer ansatt ved Hammerfest sykehus og en pasient her, to i Karasjok og tre i Alta. Smitteutbruddet antas å ha startet allerede 8.-9. mai.

– Vi har en enorm pågang på smittesporing, og rundt 200 personer er identifisert som nærkontakter. Vi forventer det dobbelte. Rundt 50 av disse har symptomer. Rundt et titalls personer med symptomer har beveget seg rundt i samfunnet vårt. Situasjonen er svært alvorlig og uoversiktlig, sier Næss under en pressekonferanse torsdag kveld.

Hammerfest kommune er kjent med at det har vært samlet langt over det anbefalte i private hjem i Hammerfest.

– Det er anbefalt maksimalt fem personer i private hjem. Vi er kjent med at dette tallet er overskredet mange ganger. Jeg må uttrykke en skuffelse over dette. Vi står i en svært alvorlig situasjon og jeg ber alle ta dette på største alvor, sier Næss.

Tre nye smittede i Alta. Knyttes mot utbrudd i Hammerfest Barnehageavdeling stenges. Kommunen ber alle som har vært i Hammerfest de siste to helger om å ta forholdsregler.

Alle skoler og barnehager med unntak av beredskapsbarnehagen og beredskapsskolen (åpent for beredskapspersonell - helse, pleie og lignende) stenger i morgen, fredag 21. mai. Butikker og varehus med unntak av matvarebutikker stenges, alt av kultur- og idrettsaktiviteter stenges. Dette gjelder og serveringssteder (takeaway er tillatt), tros- og livssynshus (begravelser er tillatt), bibliotek, bowlinghall, kino, kulturhus, konsertsteder, svømmehaller og lignende stenges.

– Alt som kan stenges ned. Detaljert informasjon legges ut fortløpende på kommunens hjemmesider, sier Næss.

Kun matbutikker, kiosk, vinmonopolet, 1-1-tjenester, bensinstasjoner, helsefaglige virksomheter (kiropraktorer, fysioterapeuter mm), apotek og lignende vil holde åpent.

– Jeg vil be alle være ekstra forsiktige i helga. Unngå sosiale sammenkomster, og hold dere mest mulig hjemme. Vi er svært bekymret for hva denne situasjonen kan føre til, med så mange som er berørt og som vi vet har symptomer. Så vil jeg skryte av personen som tok ansvar og testet seg i dag, vedkommende fikk symptomer og tok kontakt. Det er positivt at denne personen gjorde det, sier Næss.