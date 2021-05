nyheter

Feil i presentasjonen av partibarometeret gjorde at Trine Noodt og Venstre tapte nesten en prosents oppslutning. Partibarometeret for Alta gjort av InFact for mediehuset Altaposten og NRK Troms og Finnmark, er uansett lite oppløftende for Venstre, valgvinneren i Alta ved de siste valgene. Ved stortingsvalget i 2017 sikret Trine Noodt og Venstre også et godt resultat i Finnmark takket være brakvalg for partiet i Alta. I InFact-målingen klarer ikke partiet å følge opp tidligere resultat.