Kan feire 17. mai i Alta som planlagt

Søndag formiddag var kriseledelsen i Alta kommune samlet for å drøfte eventuelle tiltak i forhold til det pågående smitteutbruddet i Alta. Her har de vurdert situasjonen og kommet fremt til at de ikke har grunnlag for å avlyse noen av de planlagte 17. mai arrangementene i Alta kommune. Dermed blir det både pop up konserter og biltog på 17. mai.

– Det er viktig å unngå større folkeansamlinger på disse arrangementene. De som er tilstede må være nøye med å holde avstand. Ikke vær tilstede hvis du har luftveissymptomer!

Det er rundt 50 nærkontakter i karantene og mellom 100 og 150 personer i ventekarantene. Det har ikke lykkes å finne smittekilden og situasjonen er dermed uoversiktlig.

– Vi kjenner ikke til smittekilden, men har oversikt over smitten internt i utbruddet, sier ordfører Monica Nielsen.

Hun mener 17. mai er en viktig dag, og den skal feires, men ikke så mange samlet. Nielsen alle til å ta ned antall nærkontakter.

– 17. mai er en viktig dag, men vi må ta forholdsregler, sier Nielsen.

Smittesituasjonen

Det er åtte personer som så langt har testet positivt for korona. Vi har nå cirka 80 personer i karantene, og totalt 100-150 personer med de som sitter i ventekarantene. Smittesporingsarbeidet pågår fortsatt.

I pressemeldingen skriver Alta kommune at kommuneoverlegene melder at man per nå har god oversikt, men de neste par dagene vil være avgjørende. Vi venter svar på en god del prøver. Derfor oppfordrer vi til å fortsatt følge de nasjonale smittevernreglene, og ta ned antallet nærkontakter, ikke skaff deg nye nærkontakter og hold samlinger/arrangementer til et minimum.

– Det er grunn til å tro at det viruset vi nå har er mer smittsomt enn det vi har hatt før.

De minner om at hvis du kjenner på forkjølesessymptomer, så hold deg hjemme og ta kontakt med koronatelefonen når den åpner 18. mai klokken 08.00.

– Vi har per nå god oversikt, men det er viktig å unngå store folkeansamlinger og at er oppmerksomme, så skal dette gå bra, sier ordføreren.