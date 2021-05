Disse har kjøpt og solgt eiendom i siste uke

nyheter

Andel av Rafsbotnveien 117 (Gnr 40, bnr 256) er overdratt fra Magnar Jostein Grøneng til Grethe Marie Grøneng (10.05.2021)

Svartskog 24 (Gnr 44, bnr 1, fnr 8) er solgt for kr 700.000 til Alfhild Birgit Hågensen og Trine Strøm Thomassen (10.05.2021)

Vannveien 13 (Gnr 27, bnr 1542, seksjon 11) er solgt for kr 3.820.000 fra Alta Vest As til Ragnar Kristiansen (10.05.2021)

Vannveien 13 (Gnr 27, bnr 1542, seksjon 9) er solgt for kr 2.880.000 fra Alta Vest As til Marte Kristensen Øien (10.05.2021)

Vannveien 13 (Gnr 27, bnr 1542, seksjon 5) er solgt for kr 2.640.000 fra Alta Vest As til Ole Karstein Johansen (10.05.2021)

Vannveien 13 (Gnr 27, bnr 1542, seksjon 8) er solgt for kr 2.750.000 fra Alta Vest As til Jørgen Stenmann Eriksen (10.05.2021)

Vannveien 13 (Gnr 27, bnr 1542, seksjon 22) er solgt for kr 6.383.028 fra Alta Vest As til Bodil Mannsverk og Odd Kristian Aune (10.05.2021)

Vannveien 13 (Gnr 27, bnr 1542, seksjon 13) er solgt for kr 2.770.972 fra Alta Vest As til Peter Sjøstedt (10.05.2021)

Vannveien 13 (Gnr 27, bnr 1542, seksjon 14) er solgt for kr 3.720.000 fra Alta Vest As til Ellen-Chatrine Thomassen (10.05.2021)

Vannveien 13 (Gnr 27, bnr 1542, seksjon 7) er solgt for kr 3.764.472 fra Alta Vest As til Kari Moe Øien Andersen (10.05.2021)

Vannveien 13 (Gnr 27, bnr 1542, seksjon 19) er solgt for kr 2.960.972 fra Alta Vest As til Harald Henriksen (10.05.2021)

Vannveien 13 (Gnr 27, bnr 1542, seksjon 18) er solgt for kr 4.150.000 fra Alta Vest As til Emma A Lindberg Hansen (10.05.2021)

Vannveien 13 (Gnr 27, bnr 1542, seksjon 21) er solgt for kr 4.659.472 fra Alta Vest As til Dennis Sivertsen og Ida Amundsen (10.05.2021)

Gnr 24, bnr 530 er overdratt fra Alta Kommune til Idrettslaget Frea (11.05.2021)

Gnr 38, bnr 984 er solgt for kr 1.500.000 fra Imj Eiendom As til Tom-Eirik Johansen (11.05.2021)

Karl Johnsens vei 15 (Gnr 27, bnr 628) er solgt for kr 4.500.000 fra Kjell Reidar Aune til Ik Nord As (11.05.2021)

Buktaveien 23 (Gnr 31, bnr 147) er solgt for kr 7.800.000 fra Monica K Kristoffersen og Sondre R Kristoffersen til Michaela Heggeli og Ole Heggeli (12.05.2021)

Andel av Gnr 3, bnr 13 er overdratt fra Johan Herman Bartholdsen til Hans Arne Bartholdsen, Janne Bartholdsen Hansen, Lill Venche Bartholdsen, Mona Olsen og Svein Åge Bartholdsen (12.05.2021)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 44, bnr 7

Overdragelsen omfatter også andel av Svartskog 54 (Gnr 44, bnr 65)

Leirbakkveien 21 (Gnr 33, bnr 919) er solgt for kr 4.450.000 fra Jan-Frode Hansen til Jan Lindseth Jensvold og Julia Jensvold (12.05.2021)