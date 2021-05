– Husk at talen er tatt opp på forhånd

nyheter

May-Liss Thomassen i 17. mai-komiteen frykter at noen kan ha misforstått annonsen for streaming på 17. mai.

– Det er viktig å presisere at det ikke er noe live-program, men at dette er tatt opp på forhånd. I alt stresset er det lett å misforstå, sier hun

Thomassen sikter til at det kan misforståes at sang, russetale, ordførerens tale og blomsternedleggelse på grava til russiske soldater skjer til angitte tidspunkter på 17. mai.

– Det er for ordens skyld sendingene på altaposten.no som starter klokken 11.30, sier hun, og korrigerer samtidig at det ikke er Øvre Alta skole, men at det er 1. trinn på Gakori skole som bidrar med flott sang.

Det blir også streamning fra mange av de ulike pop-up konsertene som foregår. Det forusetter naturligvis at den nye smittesituasjonen ikke endrer programmet.