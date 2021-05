Tok turen til sykehjem for å spre mai-stemning

nyheter

Furua barnehage og Snehvit barnehage sørget sammen for en god opplevelse for de eldre ved Altagårdshagen sykehjem onsdag.

– Der sang vi flere 17.mai-sanger for de eldre som hadde plassert seg på balkongen på baksiden av sykehjemmet. Etterpå gikk vi etter gangfeltet for å skape 17.mai-følelse med hurrarop og korpsmusikk for de i bilene som kjørte forbi, forteller assisterende styrer Lene Suhr.

Viktig er det også å holde tradisjonen i hevd med kjente og kjære leker.

– I barnehagen ventet sekkeløp, stylter, trehjulsykkelløp og ertepose i bøtter.

– Som seg hør og bør fikk barna både pølser med brød, saft og is. God 17.mai, hilser Suhr.