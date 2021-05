Setter av fem millioner til senter for spiseforstyrrelser i nord

nyheter

Stortingsrepresentant Vetle Langedahl (H) gleder seg over at det er bevilget fem millioner kroner i dagens reviderte nasjonalbudsjett til et slikt ROS-senter.

– Senteret skal lokaliseres i Tromsø, men vil ha hele Nord-Norge som virkeområde og operere på tilsvarende måte som de andre ROS-sentrene i landet, nemlig Oslo, Rogaland, Vestland og Trøndelag.

Sentret skal være lavterskel, uten behov for henvisning fra fastlege.

– Jeg er stolt og glad for at de som sliter med spiseforstyrrelser nå skal de få det samme tilbudet i egen landsdel. Det at vi får etablert et eget ROS-senter til Nord-Norge senker terskelen for å søke og få hjelp, i tillegg bidrar det til et trygt og godt behandlingstilbud i hele landsdelen, sier Høyres 1. kandidat i Finnmark valgkrets.

På senteret skal de også følge opp pårørende. ROS tilbyr gratis støtte, råd og veiledning. Rådgivningstjenesten er tilgjengelig på telefon, chat og e-post.

– Psykiske lidelser regnes i dag som en av folkehelsens største trusler, og behovet for lavterskeltilbud har kanskje aldri vært større. Per i dag er det slik at de som søker behandling for spiseforstyrrelser må reise den lange veien fra Finnmark til Bergen eller Oslo, påpeker finnmarkingen.