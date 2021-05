Slo kameraten med knyttneve, ikke ølglass

nyheter

Hålogaland lagmannsrett satt ned straffen fra 120 dager til 90 dagers fengsel, fordi de ikke med sikkerhet kunne fastslå at mannen hadde slått kameraten sin med et ølglass i ansiktet, den januarkvelden i baren på Scandic Alta.

Det var ved tretida om natta, 12. januar 2020, at mannen slo kameraten sin, som fikk et kutt i leppa og måtte sy fire sting.

I tiltalen og i dommen fra Alta tingrett 8. desember, kom det fram at han hadde slått med et ølglass eller en flaske. I lagmannsretten kom det derimot frem to nye vitneforklaringer. Mannen selv, samt et annet vitne, mente det var brukt en knyttneve til å slå med. Også skadeomfanget, et kutt i leppa, kunne tilsi at det ikke var brukt et glass. Da ville kuttskadene vært mer omfattende, mente retten.

Det var den dømte selv som anket dommen fra tingretten. Ankeforhandlingene ble holdt i Tromsø 26. april i år.

Der erkjente mannen at han hadde slått med knyttet neve. På bilder kunne man se et tydelig arr ved leppa. Varig arr i ansiktet regnes som en større kroppsskade. Derfor var det vesentlig om slaget skjedde ved å knuse et ølglass i ansiktet, og om slaget kom uprovosert eller det ble handlet i berettiget harme.

Leide hotellrom og skulle på byen i Alta

Tiltalte og fornærmede hadde sammen bestemt seg for å gå på byen i Alta. De bestilte et hotellrom som de delte. På kvelden var de også på en fest i en privat bolig, men ble kastet ut av festen og dro tilbake til hotellet.

Tiltalte sa først at han ikke husket noe av hendelsen, men husket bedre etter hvert. Han forklarte at fornærmede først hadde angrepet han, og at han fikk et slag med knyttet neve i tinningen, og at fornærmede og en til hadde vært provoserende mot han hele kvelden. Så forklarte han hvordan han gikk bort til et bord og slo til fornærmede med knyttet neve i overleppa.

Deretter husket han ikke mer før han var tilbake på hotellrommet og to politibetjenter dukket opp ved døra.

Men andre vitner forklarte hvordan mannen etter at han hadde slått kameraten, ble geleidet bort av to vektere. Et vitne som var på jobb i baren sa:

«Mann slo til annen gjest med ølglass, ølglasset knuste og den andre personen blødde mye.»

Snakket med fornærmede

Vekteren hadde ikke sett selve hendelsen, men snakket med fornærmede, som sa han var blitt slått med et ølglass.

Et tredje vitne, en gjest i baren, forklarte hvordan han mente hendelsen skjedde uprovosert. Han hadde ikke oppfattet noen amper stemning før slaget, som også førte til at flere ølglass falt i gulvet og knuste.

Fornærmede husket ikke selv hvem som slo, men mente det var knyttneveslag, ikke ølglass. I avhør hadde han forklart at det var slag med knyttet neve, det samme var forklart på legevakta. Siden det var tvil, la retten knyttneveslag til grunn.

Sakskostnader ble ikke idømt ettersom anken delvis har ført frem.