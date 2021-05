Omsorgssenteret nominert til årets helsebygg

nyheter

– Det er overraskende og veldig artig at Alta Omsorgssenter har blitt nominert, sier prosjektleder Johan Fredrik Nilsen.

Med hele veien

Nilsen har vært med på hele bygge- og planleggingsprosessen, helt siden det først ble snakk om romfusjonsplaner i 2013. Da det ble bestemt at spaden en gang skulle i jorda, ble det først kjørt en arkitektkonkurranse.

– Valget av arkitektur ble gjort på bakgrunn av en arkitektkonkurranse. Juryen besto av både arkitekter, politikere fra Alta og helseadministrasjonen. Dette bygget var en klar vinner. Det er en stor, fin bygning som ruer veldig lite i terrenget, også er det funksjonen og løsningene som ble valgt som var utslagsgivende, forteller Nilsen.

Det største i sitt slag

Vinneren av konkurransen ble Stein Halvorsen Arkitekter AS, samme arkitektbyrå som har tegnet planene for Sametinget, Tana rådhus og Havblikk i Bossekopfjæra. Med krysslaminert limtre, forbindelseskorridorer, felles hovedinngang og 20 kilometer lange brønner i grunnen for å hente bergvarme er bygget miljøvennlig. Med sine 25.190 kvadratmeter er også bygget det største i Nord-Norge av sitt slag.